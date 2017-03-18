استعدادًا لـ«رمضان».. شوادر بالقاهرة لتوفير السلع بأسعار منخفضة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عقد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة اجتماعًا مع عددٍ من أعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة، برئاسة علي شكري نائب أول رئيس الغرفة.

أكَّد عبد الحميد، خلاله اللقاء، حسب بيانٍ صادرٍ عن المحافظة، اليوم السبت - أهمية دور الغرفة التجارية بالقاهرة وتكاتفها مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من واقع قيامها بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين من العمل على توفير السلع وضبط الأسعار بالأسواق.

شاهد أيضا

وقال المحافظ إنَّه تمَّ الاتفاق مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة بإقامة ما بين ستة وثمانية شوادر بأحياء القاهرة المختلفة والأكثر احتياجًا لعرض السلع الغذائية واحتياجات شهر رمضان المعظم بأسعار مناسبة من خلال التعامل مباشرة مع المستوردين لعرض منتجاتهم بهامش ربح بسيط وكأول يد، ما يساهم في تخفيف أسعارها نظرًا لعدم انتقالها من تاجر جملة إلى تاجر تجزئة، ما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط, علي أن تختار المحافظة المواقع المناسبة لإقامة المعارض ومراجعتها بما يتفق مع عدم التأثير على الحركة المرورية وتوافر مصادر المياه والكهرباء والصرف الصحي وتطبيق اشتراطات الحماية المدنية والبيئية, وإقامتها قبل حلول شهر "رمضان" بفترة مناسبة.

شهد اللقاء اللواء محمد الشيخ السكرتير العام للمحافظة وأحمد الزيني وأشرف الشيمي وسامح زكي أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة.