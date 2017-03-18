وزير الصناعة: شركات بولندية كبرى تزور مصر الفترة المقبلة

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قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، إن وفداً من كبرى الشركات البولندية سيزور مصر خلال الشهور القليلة المقبلة برئاسة أدم ستروزيك حاكم اقليم مازوفيا ووارسو حيث يضم الوفد ممثلين لقطاعات الصناعات المغذية للسيارات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية والكيماويات والأدوية للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة فى كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويضم الوفد أيضا ممثلين لبعض الوكالات السياحية بهدف تنشيط حركة السياحة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الوزير: أن زيارة هذا الوفد لمصر تمثل فرصة كبيرة لتعرف الشركات البولندية على إمكانات مصر فى مجالات الصناعة والزراعة والسياحة، حيث سيتم ترتيب لقاءات ثنائية بين الشركات البولندية ونظرائهم من الشركات المصرية بهدف الوصول إلى شراكة استثمارية مباشرة تنعكس آثارها إيجابًا على تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين ، لافتا إلى أنه من المقرر ان يقوم الوفد بزيارة منطقة قناة السويس ومحافظة الإسماعيلية فضلًا عن إجراء زيارات لبعض المصانع القائمة.

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من جانبه، أكد أدم ستروزيك حاكم اقليم مازوفيا ووارسو "أكبر إقليم مساهم فى الناتج المحلى الإجمالى لبولندا"، أن جدية الحكومة المصرية والنتائج والمؤشرات الإيجابية لبرنامج الإصلاح الإقتصادى التى استعرضها وزير التجارة والصناعة خلال لقاءاته المكثفة مع الشركات والمسئولين البولنديين كانت المحرك الرئيسى وراء اتخاذ قرار الزيارة.