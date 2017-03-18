أخبار عاجلة

انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
بالصور.. تحويل الخبز لأعمال فنية في اليابان -
اهداف مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 . -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وزير الصناعة: شركات بولندية كبرى تزور مصر الفترة المقبلة

Google+ Print
وزير الصناعة: شركات بولندية كبرى تزور مصر الفترة المقبلة وزير الصناعة: شركات بولندية كبرى تزور مصر الفترة المقبلة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، إن وفداً من كبرى الشركات البولندية سيزور خلال الشهور القليلة المقبلة برئاسة أدم ستروزيك حاكم اقليم مازوفيا ووارسو حيث يضم الوفد ممثلين لقطاعات الصناعات المغذية للسيارات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية والكيماويات والأدوية للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة فى كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويضم الوفد أيضا ممثلين لبعض الوكالات السياحية بهدف تنشيط حركة السياحة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الوزير: أن زيارة هذا الوفد لمصر تمثل فرصة كبيرة لتعرف الشركات البولندية على إمكانات مصر فى مجالات الصناعة والزراعة والسياحة، حيث سيتم ترتيب لقاءات ثنائية بين الشركات البولندية ونظرائهم من الشركات المصرية بهدف الوصول إلى شراكة استثمارية مباشرة تنعكس آثارها إيجابًا على تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين ، لافتا إلى أنه من المقرر ان يقوم الوفد بزيارة منطقة قناة السويس ومحافظة الإسماعيلية فضلًا عن إجراء زيارات لبعض المصانع القائمة.

شاهد أيضا

من جانبه، أكد أدم ستروزيك حاكم اقليم مازوفيا ووارسو "أكبر إقليم مساهم فى الناتج المحلى الإجمالى لبولندا"، أن جدية المصرية والنتائج والمؤشرات الإيجابية لبرنامج الإصلاح الإقتصادى التى استعرضها وزير التجارة والصناعة خلال لقاءاته المكثفة مع الشركات والمسئولين البولنديين كانت المحرك الرئيسى وراء اتخاذ قرار الزيارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر