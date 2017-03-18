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مورينيو يخطط لضم جوهرة موناكو الفرنسي بعرض خيالي

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مورينيو يخطط لضم جوهرة موناكو الفرنسي بعرض خيالي مورينيو يخطط لضم جوهرة موناكو الفرنسي بعرض خيالي

التحرير

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ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، اليوم السبت، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، يرغب في التعاقد مع كيليان مبابي، مهاجم موناكو الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولفت الدولي الفرنسي الشاب صاحب الـ18 عامًا، أنظار الجميع بعد تألقه هذا الموسم مع موناكو، بإحرازه 17 هدفًا وصنع 10 أهداف خلال 31 مباراة خاضها مع الفريق، في جميع المسابقات بعدد دقائق لعب بلغ 1.583 دقيقة، علاوة على ظهوره بمستوى مميز بدوري أبطال أوروبا.

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وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد سيقدم عرضًا خياليًا يفوق عرض ريال مدريد الإسباني الذي قدر بـ80 مليون يورو، مقابل التعاقد مع مبابي، لكن الصحيفة أشارت إلى الفريق الملكي لن يستسلم بسهولة، وسيحاول خطف اللاعب، ولكن إدارة مانشستر يونايتد ستستغل العلاقة الجيدة بينهم وبين مسئولي الفريق الفرنسي من أجل إتمام الصفقة لصالحهم.

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التحرير

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