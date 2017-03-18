مانشستر يونايتد يسعى لضم شمايكل

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أفادت تقارير صحفية إنجليزية بأن فريق مانشستر يونايتد وضع كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي ضمن حساباته القادمة في الصيف حال رحيل حارس الشياطين الحالي ديفيد دي خيا.

حيث ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، أن جوزيه مورينيو وإدارة اليونايتد غير متأكدة حتى اللحظة من بقاء دي خيا ضمن صفوف الفريق حتى الصيف المقبل، في ظل العروض القوية من ريال مدريد الإسباني.

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وأضافت الصحيفة أن تألق شمايكل مع ليستر سيتي الموسم الماضي والفوز بالبريميرليج، بالإضافة إلى مستواه الحالي والذي أظهر تحسنًا ملحوظًا، سيجعله بديلًا جيدًا لحارس الشياطين الإسباني.

يُذكر أن شمايكل 30 عامًا، نشأ في أكاديمية مانشستر سيتي، ويقضي حاليًا موسمه السادس مع ليستر منذ انضمامه للفريق في 2011، قادمًا من ليدز، ويمتد عقده مع الثعالب حتى يونيو 2021.