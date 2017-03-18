لايبزيج يسعى لإيقاف نزيف النقاط للعودة للمنافسة في البوندسليجا

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يحل نادي لايبزيج ضيفًا ثقيلًا على نظيره فيردر بريمن، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ 4.30 عصرًا، بملعب فيسير ستاديون، ضمن مباريات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الالماني لكرة القدم "بوندسليجا".

ويأتي فيردر بريمن، بقيادة مديره الفني أليكسندر نوري، في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة جمعهم من ( 24 مباراة: فاز في 7 وتعادل في 5 وتلقى 12 هزيمة)، في المقابل يحتل لايبزيج بقيادة مدربه رالف هازنهاتل، المركز الثاني برصيد 49 نقطة جمعهم من ( 24 مباراة: فاز في 15 منها وتعادل في 4 وتلقى 5 هزائم).

ويسعى لايبزيج بدوره إلى استعادة توازنه بعد أن أهدر 11 نقطة في آخر 6 مباريات بخسارته أمام فولفسبورج الرابع عشر 0-1 في المرحلة الماضية.

وحقق لايبزيج انتصارين فقط في آخر 6 مباريات ليتسع الفارق الذي يفصله عن بايرن ميونخ المتصدر إلى عشر نقاط قبل 10 جولات من نهاية الموسم.

من جانبه يكافح بريمن لتجنب الهبوط، بعد أن انتزع تعادلاً مثيراً 1-1 مع مضيفه باير ليفركوزن في المرحلة السابقة التي صد فيها حارسه فليكس فيدفالد ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

وينتظر هوفنهايم الرابع برصيد 42 نقطة (جمعهم من 24 مباراة: فاز في 10 وتعادل 12 وتلقى هزيمتين) الفرصة لانتزاع المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا من دورتموند عندما يستضيف باير ليفركوزن العاشر وله 31 نقطة.

وشهد الصراع على المركز الرابع المؤهل للدور التمهيدي لدوري الأبطال، بعد التغيرات في الأسابيع الأخيرة، بعد خسارة آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز السادس خمس مرات على التوالي ليبتعد عن المراكز الأربعة الأولى.

ويلتقي فرانكفورت مع ضيفه هامبورج صاحب المركز السادس عشر، بملعب كومرزبنك ارينا، ويقاتل الفريق من أجل تحقيق الفوز في مواجهة الفريق الذي فاز في ثلاثة من آخر خمس مباريات له.

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وتعرض كولون أيضا لتراجع في النتائج مؤخرًا وبات يحتل المركز السابع قبل مباراته أمام هيرتا برلين صاحب المركز الخامس، والتي ستقام الساعة الـ 4.30، بملعب راين إينرجي ستاديون.

وفيما يلي جميع مباريات اليوم في البوندسليجا:

- فيردر بريمن × لايبزيج: الساعة 4.30

- كولن × هيرتا برلين: الساعة 4.30

- فولفسبورج × دارم شتات: الساعة 4.30

- أوجسبورج × فرايبورج: الساعة 4.30

- هوفنهايم × باير ليفركوزن: الساعة 4.30

- آينتراخت فرانكفورت × هامبورج: الساعة 7.30