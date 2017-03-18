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زبون يطلب إضافة غريبة مع البيتزا تصدم العاملين بالمطعم

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مصراوي Masrawy

زبون يطلب إضافة غريبة مع البيتزا تصدم العاملين بالمطعم زبون يطلب إضافة غريبة مع البيتزا تصدم العاملين با

كتب - هشام عواض:

تتيح مطاعم الوجبات السريعة للزبون أن يطلب إضافات بجانب الطبق الرئيسي مثل البطاطس المقلية وغيرها، وتتيح أيضا مطاعم البيتزا ذلك، لكن أحد الزبائن في آيرلندا طلب إضافة غريبة جعلت العاملين يصرخون من شدة الدهشة.

تلقى مطعم "فاير هاوس" للبيتزا، من أحد عملائه طلب إضافي فريد من نوعه، حيث أرفق العميل طلب عدة أنواع من البيتزا بلفافة من ورق التواليت، وشاركت احدى العاملين بالمطعم صورة من إيصال الطلب عبر حسابه على موقع تويتر، بحسب ما نشره موقع "sputnik".

وقالت "كلوي"، التي نشرت صورة إيصال يوضح مكونات طلب الطعام الذي أراده الزبون، ويظهر في مقدمة الطلب عبارة "إن كان لديكم لفافة أوراق تواليت زائدة عن حاجتكم في المطعم فلترسلوها لي رجاءً"، وكتبت "أنا أصرخ بعبارة أحب عملي!".

وعبّرت "كلوي"عن صدمتها من الطلب الغريب، وأوضحت أنها لم تتواجد بمحل العمل يوم تلقي هذا الطلب الغريب إلا أن أحد زملائها شاركها صورة من الإيصال على تطبيق واتساب.

إيصال مكونات الطعام

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مصراوي Masrawy

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