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بالصور.. عواصف "الشمس الكبيرة" تجتاح الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

عواصف الشمس الكبيرة تجتاح الإسكندرية (1)عواصف الشمس الكبيرة تجتاح الإسكندرية (1)

عواصف الشمس الكبيرة تجتاح الإسكندرية (2)عواصف الشمس الكبيرة تجتاح الإسكندرية (2)

عواصف الشمس الكبيرة تجتاح الإسكندرية (3)عواصف الشمس الكبيرة تجتاح الإسكندرية (3)

عواصف الشمس الكبيرة تجتاح الإسكندريةعواصف الشمس الكبيرة تجتاح الإسكندرية

عواصف الشمس الكبيرة تجتاح الإسكندرية (5)عواصف الشمس الكبيرة تجتاح الإسكندرية (5)

الإسكندرية – محمد عامر:

اجتاحت الإسكندرية، اليوم السبت، عواصف شديدة بالتزامن مع بدء نوة "الشمس الكبيرة"، والتى يصاحبها انخفاضًا في درجات الحرارة، المقرر لها أن تستمر لمدة يومين.

وتسببت العواصف فى إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة، وتوقف حركة الصيد بالبحر الأبيض المتوسط، نظرا لارتفاع أمواج البحر بما لا يسمح بحركة السفن.

وقال المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، رضا الغندور، في تصريح لـ"مصراوي" إن سرعة الرياح تجاوزت الـ 20 عقدة وارتفاع الأمواج بلغ 3 أمتار ونصف، بينما تراوح مستوى الرؤية بين 3 إلى 4 ميل.

وأضاف "الغندور" أن مركز العمليات وإدارة الأزمة الذي يعمل علي مدار الساعة استعد لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن تحسباً لأي ظروف طارئة، مشيرًا إلى أن إغلاق البوغازين جاء حرصا علي عدم إصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء.

بينما رفعت الأجهزة التنفيذية وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية درجة الاستعداد لمواجهة نوة "الشمس الكبيرة" تحسبا لهطول أمطار ربما تؤثر على حركة المرور بمختلف الشوارع والطرق الرئيسية بالمدينة.

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