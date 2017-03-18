وصول 20 مشجعا أهلاويا لجنوب إفريقيا لمؤازرة فريقهم

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نفدت تذاكر لقاء بيدفيست الجنوب إفريقي والنادي الأهلي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، من الأسواق أمس الجمعة، وقبل 48 ساعة من موعد المباراة.

وطرحت إدارة نادي بيدفيست الجنوب إفريقي 2000 تذكرة، وهي السعة الكاملة لملعب الفريق الذي يستضيف المباراة، ونفدت بالكامل بالرغم من ارتفاع سعر التذكرة من 40 إلى 100 راند.

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ووصل 20 مشجعا أهلاويا إلى مطار جوهانسبرج الجنوب إفريقي أمس، قادمين من مصر؛ لمؤازرة الأهلي في المباراة المحدد لها الثالثة والنصف عصر غد الأحد في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتعمل السفارة المصرية لتوفير أكبر عدد من التذاكر للجماهير المصرية؛ لحضور المباراة، بين الجالية والعدد الذي حضر من مصر.