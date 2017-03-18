أخبار عاجلة

انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
بالصور.. تحويل الخبز لأعمال فنية في اليابان -
اهداف مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 . -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

وصول 20 مشجعا أهلاويا لجنوب إفريقيا لمؤازرة فريقهم

Google+ Print
وصول 20 مشجعا أهلاويا لجنوب إفريقيا لمؤازرة فريقهم وصول 20 مشجعا أهلاويا لجنوب إفريقيا لمؤازرة فريقهم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نفدت تذاكر لقاء بيدفيست الجنوب إفريقي والنادي الأهلي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، من الأسواق أمس الجمعة، وقبل 48 ساعة من موعد المباراة.

وطرحت إدارة نادي بيدفيست الجنوب إفريقي 2000 تذكرة، وهي السعة الكاملة لملعب الفريق الذي يستضيف المباراة، ونفدت بالكامل بالرغم من ارتفاع سعر التذكرة من 40 إلى 100 راند.

شاهد أيضا

ووصل 20 مشجعا أهلاويا إلى مطار جوهانسبرج الجنوب إفريقي أمس، قادمين من ؛ لمؤازرة الأهلي في المباراة المحدد لها الثالثة والنصف عصر غد الأحد في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتعمل السفارة المصرية لتوفير أكبر عدد من التذاكر للجماهير المصرية؛ لحضور المباراة، بين الجالية والعدد الذي حضر من مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر