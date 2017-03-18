رئيس بعثة الأهلي يطمئن على أحوال الفريق بـ«جوهانسبرج»

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وصل كامل زاهر، أمين صندوق النادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في السابعة صباح اليوم السبت، إلى جوهانسبرج قادمًا من القاهرة.

وتأخر وصول رئيس البعثة إلى جنوب إفريقيا؛ بسبب ارتباطه بحضور اجتماع الجمعية العمومية للنادي الأهلي أمس الجمعة.

كما حرص كامل زاهر، رئيس البعثة على الاجتماع بسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، في فندق إقامة اللاعبين بجوهانسبرج بعد وصوله بساعات قليلة.

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واستفسر زاهر عن كافة الأمور الخاصة بالفريق والبعثة، وكيفية تعامل نادي بيدفيست والسفارة المصرية مع بعثة الأهلي، وتأكد أن كل شيء يسير على ما يرام.

كما تلقى زاهر اتصالًا هاتفيًا من شريف عيسى السفير المصري في جنوب إفريقيا؛ للترحيب بوصوله، وحدثه في كافة الأمور الخاصة بالبعثة، وأن السفارة تسعى من اليوم الأول لوصول بعثة الأهلي، ومن قبلها التقى بـسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة على توفير كافة احتياجات البعثة منذ وصولها جنوب إفريقيا، وحتى موعد مغادرتها عائدة إلى القاهرة.