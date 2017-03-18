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انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 12:07 مساءً
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 12:07 مساءً
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى
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الأربعاء 12 أبريل 2017 12:07 مساءً
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين
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الأربعاء 12 أبريل 2017 12:07 مساءً
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 12:07 مساءً
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد
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الأربعاء 12 أبريل 2017 12:07 مساءً
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الأخبار - إجتماع رباعي فى القاهرة بشأن ليبيا تزامنا مع تحركات لدول الجوار لحل الأزمة
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DMC
السبت 18 مارس 2017 12:52 مساءً
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