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"أوتونا ماكى".. جهاز ذو تنقية يابانية جديدة للاسترخاء

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"أوتونا ماكى".. جهاز ذو تنقية يابانية جديدة للاسترخاء "أوتونا ماكى".. جهاز ذو تنقية يابانية جديدة للاسترخاء

مصراوي Masrawy

"أوتونا ماكى".. جهاز ذو تنقية يابانية جديدة للاستر

- (أ ش أ):

توصل فريق من أطباء التدليك اليابانيين في جامعة "طوكيو"، إلى تطوير جهاز جديد ذو تقنية يابانية حديثة تساعد الإنسان على الاسترخاء والبعد عن الضغوط النفسية التي يتعرض لها بعد يوم طويل ومجهد من العمل أطلق عليها اسم "اوتونا ماكي".

وتعتمد التقنية الحديثة على تثبيت الجهاز على حافة الفراش ليصدر ذبذبات خفيفة لمدة 20 دقيقة قبل أن يخلد الإنسان للنوم لتخفيف آلامه وتجعله أكثر استرخاء، ما يساعده على التخلص من كل ما يضيق به صدره من ضغوط الحياة ومشكلاتها.

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