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إكسير خلاصة "زهور باخ" العطرية تخلصك من عادة التدخين

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إكسير خلاصة "زهور باخ" العطرية تخلصك من عادة التدخين إكسير خلاصة "زهور باخ" العطرية تخلصك من عادة التدخين

مصراوي Masrawy

إكسير خلاصة "زهور باخ" العطرية تخلصك من عادة التدخ

باريس- (أ ش أ):

 توصل فريق من علماء الصيدلة الفرنسيين بجامعة باريس، إلى أن "إكسير زهور باخ" العطرية يمكن أن تساعد على مكافحة عادة التدخين، وتجعلك تستطيع السيطرة والابتعاد عنها للتخلص من سيطرة السيجارة.

وأوضح العلماء أن وجود أكسير هذه الزهور في المنزل يجعلك تفقد رغبتك في إشعال سيجارة، فضلا عن الدور الذي يلعبه عبيرها في تحسين حالتك النفسية بصورة كبيرة.

يذكر أن "أزهار باخ" هي مجموعة من خلاصة الزهور ذات خصائص علاجية قام بتطويرها الدكتور إدوارد بارخ، وهو عالم بريطاني متخصص في أمراض المناعة والعلاج التجانسي في الثلاثينات من القرن العشرين.

كما تستخدم خلاصات زهور باخ في علاج حالات الصدمة، والقلق والتوتر الشديد.

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