ضبط عاملين تسببا في حريق أسفل كوبري الدقي.."الكاتل السبب"

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم السبت، القبض على عاملين بمحطة وقود بالدقي؛ لاتهامهما بالتسبب في انفجار أسطوانة غاز بكشك مجاور للمحطة.

وقال المتهمان "أسامة.ا"، 49 عاما، و"أحمد.ع"، 29 عاما، إنهما يستخدمان الكشك في تحضير الشاي للعاملين بالمحطة وسائقي سيارات الأجرة، مستخدمين سخان كهربائي "كاتل".

وأضاف المتهمان أمام اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أنهما يوم الواقعة قاما بتشغيل سخان الماء منذ السابعة مساءًا وحتى الثالثة صباحًا، مما أدى لحدوث ماس كهربائي نتج عنه اشتعال النيران وانفجار أسطوانة الغاز المتواجدة بالكشك.