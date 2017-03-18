فرنسا : منفذ اعتداء مطار أورلي هو نفسه مطلق النار على الشرطة في باريس

باريس- (أ ش أ):

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الرجل الذي قُتل في مطار أورلي على يد قوات الأمن إثر سرقته سلاح جندي هو نفسه الذي تبادل إطلاق النار مع رجال الشرطة في بلدة ستانز بسان دوني شمال باريس صباح اليوم .

وأكدت وسائل الإعلام أن هذا الرجل معروف لدى المخابرات الفرنسية.

وكانت الشرطة عثرت على سيارة سرقها مُنفذ اعتداء بالمطار في ساحة الانتظار بمطار أورلي .

وقامت قوات مكافحة المفرقعات بعملية بحث عن متفجرات في أورلي وتأكدت أن الرجل الذي لقى حتفه لم يكن يرتدي حزاما ناسفا.

وذكرت السلطات الفرنسية أنه جرى تعليق كل رحلات الطيران بمطار أورلي وتوجيه بعض الرحلات لمطار شارل دوجول شمالي باريس.