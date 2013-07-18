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المفوضية تناشد السودان بالقبض على المعتدين على قوات حفظ السلام

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المفوضية تناشد السودان بالقبض على المعتدين على قوات حفظ السلام المفوضية تناشد السودان بالقبض على المعتدين على قوات حفظ السلام

ناشدت مفوضية الاتحاد الأفريقى السودانية بذل قصارى جهدها للقبض على المعتدين على قوة حفظ السلام بدارفور"اليوناميد"، وتقديمهم للعدالة، وذكرت مفوضة الاتحاد الأفريقى "ناكسونى ديلامينى زوما"، فى بيان لها نقلته وكالة الأنباء السودانية اليوم الأربعاء، أن الهجوم لن يثن "اليوناميد" عن القيام بدورها فى حماية المدنيين، بينما تتواصل الجهود المبذولة نحو تحقيق سلام دائم ومستدام للأزمة فى دارفور.

وأدانت مفوضة الاتحاد الأفريقى بشدة مقتل سبعة من جنود قوات "اليوناميد" العاملة فى دارفور وجرح 17 آخرين إثر الهجوم الذى شنته مجموعة مسلحة بين منطقتى "منواشى وخورابشى" فى الثالث عشر من الشهر الجارى.

وعبرت عن مواساتها لأسر الضحايا من جمهورية تنزانيا، متمنية عاجل الشفاء للجرحى منهم، وقالت زوما إن الهجوم على قوات "اليوناميد" لم يكن له ما يبرره، ولم يصدر نتيجة لاستفزاز لأى جهة من قبل قوات اليوناميد.

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مصر 365

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