المجلس الأعلى للجامعات يناقش "الإصلاح الإداري" ويفتح ملف "المهن الطبية"

كتبت-داليا شبل:

يعقد المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، جلسته الشهرية، وذلك بمقر جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رؤساء الجامعات من أعضاء المجلس.

وقال أشرف حاتم، أمين عام المجلس، إنه من المقرر أن يناقش المجلس مسودة مبدئية لللائحة الطلابية، كما سيناقش الخطط الاستثمارية الخاصة بالجامعات، وكادر المهن الطبية فى المستشفيات الجامعية، وقضايا الإصلاح الإداري بالجامعات.

وأضاف "حاتم"، أنه من المقرر أيضًا أن يعتمد المجلس الموافقة على 40 دبلومة مهنية بالتعليم الإلكترونى، والذى يعد بديلًا للتعليم المفتوح.