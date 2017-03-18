أخبار عاجلة

انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
بالصور.. تحويل الخبز لأعمال فنية في اليابان -
اهداف مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 . -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

المجلس الأعلى للجامعات يناقش "الإصلاح الإداري" ويفتح ملف "المهن الطبية"

Google+ Print
المجلس الأعلى للجامعات يناقش "الإصلاح الإداري" ويفتح ملف "المهن الطبية" المجلس الأعلى للجامعات يناقش "الإصلاح الإداري" ويفتح ملف "المهن الطبية"

مصراوي Masrawy

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتبت-داليا شبل:

يعقد المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، جلسته الشهرية، وذلك بمقر جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رؤساء الجامعات من أعضاء المجلس.

وقال أشرف حاتم، أمين عام المجلس، إنه من المقرر أن يناقش المجلس مسودة مبدئية لللائحة الطلابية، كما سيناقش الخطط الاستثمارية الخاصة بالجامعات، وكادر المهن الطبية فى المستشفيات الجامعية، وقضايا الإصلاح الإداري بالجامعات.

وأضاف "حاتم"، أنه من المقرر أيضًا أن يعتمد المجلس الموافقة على 40 دبلومة مهنية بالتعليم الإلكترونى، والذى يعد بديلًا للتعليم المفتوح.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية

انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية

الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية

الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية

البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى

البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى

سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين

سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين