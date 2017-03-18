نقيب المحامين بالقليوبية: ملتزمون بالإضراب دون انتهاكات

القليوبية : أسامة عبدالرحمن:

أكد مجدي المهدي، نقيب المحامين بالقليوبية، أن الأمور تسير بمعدلاتها الطبيعية داخل المحاكم المختلفة على مستوي القليوبية، وأن المحامين ملتزمون بالإضراب، الذي أعلنته النقابة العامة، حيث حضور كافة جلسات "المستأنف والجنح"، والامتناع عن حضور جلسات الجنايات، التي أجلت جميع القضايا.

وأضاف "المهدي"، في تصريحات صحفية له، اليوم السبت، أن النقابة لم تسجل حتى الآن أي انتهاكات للإضراب أو حدوث مشاكل مع الجهات القضائية أو الشرطة.

كانت النقابة العامة للمحامين، قد قررت الأحد الماضي، الامتناع عن الحضور أمام جميع دوائر الجنايات، احتجاجا على حبس 7 من المحامين بتهمة إهانة القضاء في المنيا.