بالصور.. الطقس السيئ يضرب بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

شهدت قرى ومدن محافظة بني سويف، اليوم السبت، موجة من الطقس السيئ، وعدم استقرار في حالة الجو، وتغيره إلى اللون الأصفر، مع هبوب رياح محملة بالرمال على مناطق المحافظة كافة.

وتسبب الطقس في إحجام عدد كبير من أصحاب المحال التجارية عن فتح محالهم، وتأثرت حركة المرور على الطرق الصحراوية، حيث حجبت الرمال الرؤية للمسافات الطويلة.

من جانبها، رفعت غرفة عمليات طوارئ محافظة بني سويف استعدادها لمواجهة أي آثار، ناتجة عن الطقس السيئ.