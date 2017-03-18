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بالصور.. الطقس السيئ يضرب بني سويف

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مصراوي Masrawy

بالصور.. الطقس السيئ يضرب بني سويف موجة من الطقس السيئ تضرب بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:
شهدت قرى ومدن محافظة بني سويف، اليوم السبت، موجة من الطقس السيئ، وعدم استقرار في حالة الجو، وتغيره إلى اللون الأصفر، مع هبوب رياح محملة بالرمال على مناطق المحافظة كافة.
وتسبب الطقس في إحجام عدد كبير من أصحاب المحال التجارية عن فتح محالهم، وتأثرت حركة المرور على الطرق الصحراوية، حيث حجبت الرمال الرؤية للمسافات الطويلة.
من جانبها، رفعت غرفة عمليات طوارئ محافظة بني سويف استعدادها لمواجهة أي آثار، ناتجة عن الطقس السيئ.

موجة من الطقس السيئ تضرب بني سويف (1)

موجة من الطقس السيئ تضرب بني سويف (2)

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