بالصور.. سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر

الأقصر ـ محمد محروس:

غطت السحب الكثيفة سماء الأقصر، اليوم السبت، وحجبت أشعة الشمس بالكامل، وتجددت معها مخاوف الأهالي وأجهزة المحافظة من سقوط أمطار غزيرة.

ولم تؤثر السحب الكثيفة على حركة المرور على الطرق السريعة والرئيسية والملاحة النهرية والجوية بمطار الأقصر، حيث استمر إقلاع وهبوط الطائرات فى المواعيد المحددة.

كما استمرت حركة القطع النهرية من مراكب ولنشات وصنادل وفنادق سياحية عائمة فى النيل، دون تأثير على حركة السياحة شرق وغرب المدينة، حيث واصل السياح زيارة المناطق الاثرية كالمعتاد.

كانت محافظة الأقصر قد أعلنت عن استعدادها للتقلبات الجوية، واحتمال سقوط أمطار وحدوث سيول، حيث أجرت عدة بروفات عملية بمشاركة الأجهزة المعنية من صحة وتعليم وتضامن وإسكان وري وآثار، للتدريب على مواجهة السيول ومخاطرها.