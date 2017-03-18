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مصرع شخصين وإصابة 10 إثر انقلاب ميكروباص في بني سويف

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مصرع شخصين وإصابة 10 إثر انقلاب ميكروباص في بني سويف مصرع شخصين وإصابة 10 إثر انقلاب ميكروباص في بني سويف

مصراوي Masrawy

انقلاب ميكروباص في بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:
لقي رجل وسيدة مصرعهما، وأصيب 10 آخرون، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز بني سويف، نتيجة سوء الأحوال الجوية، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف العام.
تلقى اللواء عادل التونسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا بانقلاب سيارة رقم "ن ب د 1267" أجرة ميكروباص المنيا على الطريق الصحراوي الشرقي، نتيجة سوء الأحوال الجوية وانخفاض الرؤية الجوية، بسبب العاصفة الترابية التي تضرب المحافظة، ما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 10 آخرين بكسور واشتباه مابعد الارتجاج.
واستقبلت مشرحة مستشفى بني سويف العام: محمد علي بخيت، 63 سنة، من مركز سملوط محافظة المنيا، جثة هامدة، وجثة أخرى لسيدة مجهولة في العقد الخامس من عمرها.
كما استقبل المستشفى: محمد رشاد محمد، إسماعيل محمد سليمان، أمجد سامي عطية، مجدي جمال محمد، أحمد جابر أحمد، ريمون عاطف عبدالملاك، ووالده عاطف عبدالملاك، عاطف عياد، ونوار محمد نوار، إضافة الى مصاب مجهول الهوية، وجميعهم مصابون بكدمات وكسور وجروح.
وشهدت قرى ومدن بني سويف، اليوم السبت، موجة من الطقس السيئ، وعدم استقرار في حالة الجو، وتغيره إلى اللون الأصفر، مع هبوب رياح محملة بالرمال على كافة مناطق المحافظة.

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