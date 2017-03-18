ضبط صاحب محل وعامل قتلا سائقًا في شبرا

القليوبية – أسامه عبدالرحمن:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على صاحب محل منظفات وعامل، قتلا سائقا بسلاح أبيض، خلال مشاجرة، بسبب الإساءه لسمعة زوجة المجني عليه.

تلقى اللواء علاء سليم، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مستشفى ناصر العام، بوصول "محمد. أ. ق"، 44 سنة، سائق، مصاب بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى، ووفاته بعدها متأثرا بإصابته، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

بسؤال مرافقه المدعو "هيثم. ح. إ"، 28 سنة "حلوانى"، كشف عن حدوث مشادة كلامية بينهما وبين "أحمد. ا. ح"، 36 سنة، صاحب محل منظفات، و"أحمد. س. ا"، 27 سنة، عامل بمخزن منظفات ملك الأول، بسبب إساءة صاحب المحل لسمعة زوجة السائق، تطورت لمشاجرة اعتدى خلالها العامل على المجني عليه بمطواة، محدثا إصابته التي أودت بحياته، وفرا هاربين.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين، اللذين اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط السلاح المتسخدم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5239 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2017م، وجار العرض على النيابة.