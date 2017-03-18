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بالصور.. عاصفة تضرب قنا وتحذير من السرعة الزائدة على الطرق

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عاصفة تضرب قنا وتحذير من السرعة الزائدة (1)عاصفة تضرب قنا وتحذير من السرعة الزائدة (1)

عاصفة تضرب قنا وتحذير من السرعة الزائدة (2)عاصفة تضرب قنا وتحذير من السرعة الزائدة (2)

عاصفة تضرب قنا وتحذير من السرعة الزائدة (3)عاصفة تضرب قنا وتحذير من السرعة الزائدة (3)

عاصفة تضرب قنا وتحذير من السرعة الزائدة (4)عاصفة تضرب قنا وتحذير من السرعة الزائدة (4)

عاصفة تضرب قنا وتحذير من السرعة الزائدة (5)عاصفة تضرب قنا وتحذير من السرعة الزائدة (5)

عاصفة تضرب قنا وتحذير من السرعة الزائدة (6)عاصفة تضرب قنا وتحذير من السرعة الزائدة (6)

عاصفة تضرب قنا وتحذير من السرعة الزائدة (7)عاصفة تضرب قنا وتحذير من السرعة الزائدة (7)

عاصفة تضرب قنا وتحذير من السرعة الزائدة (8)عاصفة تضرب قنا وتحذير من السرعة الزائدة (8)

عاصفة تضرب قنا وتحذير من السرعة الزائدة (9)عاصفة تضرب قنا وتحذير من السرعة الزائدة (9)

عاصفة تضرب قنا وتحذير من السرعة الزائدة (10)عاصفة تضرب قنا وتحذير من السرعة الزائدة (10)

عاصفة تضرب قنا وتحذير من السرعة الزائدة (11)عاصفة تضرب قنا وتحذير من السرعة الزائدة (11)

عاصفة تضرب قنا وتحذير من السرعة الزائدة (12)عاصفة تضرب قنا وتحذير من السرعة الزائدة (12)

عاصفة تضرب قنا وتحذير من السرعة الزائدة (13)عاصفة تضرب قنا وتحذير من السرعة الزائدة (13)

قنا- أبوالمعارف الحفناوي:
ضربت عاصفة رملية شديدة، صباح اليوم السبت، محافظة قنا، ما تسبب في ارتباك الحركة المرورية على الطرق السريعة والصحراوية، وداخل المراكز والقرى والمدن.
وأعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ، بالتنسيق مع الصحة والإسعاف، والأجهزة الأمنية ووحدات المرور، وحذّرت السائقين من السرعة الزائدة على الطرق السريعة والصحراوية، بمختلف مناطق المحافظة.

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