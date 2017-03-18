قطع غيار سيارات "مضروبة" في حملة أمنية بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

شن قسم مباحث تموين المنيا، حملة على عدد من متاجر بيع قطع غيار السيارات، بهدف مواجهة تسلل قطع غيار مهربة، وأخرى مزورة للسوق، ما يهدد أرواح الأهالي ومركباتهم.

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارا من قسم مباحث تموين المنيا، بتحرير 7 قضايا، لأصحاب ومديري متاجر لقطع غيار السيارات، بعد ضبط 113 "كاوتش"، و 95 قطعة غيار مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات دالة على مصدرها أو منشأها.