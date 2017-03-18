محامو الوادي الجديد يمتنعون عن العمل أمام جنايات أسيوط

الوادي الجديد ـ محمد الباريسي:

امتنع المحامون بمحافظة الوادي الجديد, اليوم السبت، عن العمل أمام دوائر الجنايات بمحافظة أسيوط, تنفيذًا لقرار مجلس النقابة العامة للمحامين بالقاهرة.

وأكد محمد بشير، نقيب المحامين بالمحافظة, في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن جميع المحامين بالمحافظة استجابوا لقرار النقابة العامة، ورفضوا دخول دوائر الجنايات، اليوم السبت، على مستوى محافظة أسيوط، التي تتبعها الوادي الجديد في دوائر الجنايات.

وقال بشير إنه ينتظر قرار مجلس النقابة العامة في القاهرة, باستمرار تعليق العمل بالمحاكم لمدة أخرى, أو الاكتفاء بالإضراب لمدة يوم واحد، لافتًا لاستمرار العمل بشكل طبيعي أمام دوائر المحاكم الابتدائية والاستئناف بمركزي الداخلة والخارجة دون تعطيل.

يذكر أن النقابة العامة للمحامين، دعت جموع المحامين لإضراب شامل، اليوم السبت، احتجاجا على الحكم الصادر بحبس مجموعة من المحامين بمطاي في المنيا، بتهمة إهانة القضاة.