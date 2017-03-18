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الصحة: إصابة 13 شخصًا في حادث انقلاب اتوبيس "مودرن أكاديمي" بطريق القطامية

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الصحة: إصابة 13 شخصًا في حادث انقلاب اتوبيس "مودرن أكاديمي" بطريق القطامية الصحة: إصابة 13 شخصًا في حادث انقلاب اتوبيس "مودرن أكاديمي" بطريق القطامية

مصراوي Masrawy

حادث انقلاب اتوبيس - ارشيفية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، إصابة 13 شخصًا في حادث انقلاب أتوبيس تابع لأكاديمية مودرن أكاديمي وذلك بطريق القطامية العين السخنة الكيلو 65.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب8 سيارات إسعاف كانت في موقع الحادث خلال 4 دقائق فقط.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم لوزارة الصحة، إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى السويس العام والتي تم رفع درجة الاستعداد بها الى الدرجة القصوى لاستقبال المصابين.

ولفت في بيان للوزارة، إلى أن الإصابات تراوحت مابين كسور وسحجات وخدوش واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس، وهناك حالتين إحداهما بتر كامل بالزراع الأيسر، والأخرى تهتك بالساعد الأيسر ، مؤكدا أن جميع المصابين حالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم.

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