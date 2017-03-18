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طائرة إثيوبية تهبط اضطراريا في باكستان بسبب مشاجرة

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طائرة إثيوبية تهبط اضطراريا في باكستان بسبب مشاجرة طائرة إثيوبية تهبط اضطراريا في باكستان بسبب مشاجرة

مصراوي Masrawy

طائرة إثيوبية تهبط اضطراريا في باكستان

لاهور- (أ ش أ):

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية اضطراريا، صباح اليوم السبت، في لاهور بباكستان بعد أن تشاجر اثنان من الركاب على متنها.

وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية نقلا عن مصادر في مطار العلامة إقبال الدولي، أن الطائرة "بوينج 777" التي كانت تقل أكثر من 300 راكب ومتجهة إلى بكين من أديس أبابا، هبطت عندما دخل اثنان من الركاب في شجار خلال الرحلة.

وأضافت الصحيفة أنه بعد الهبوط اعتقلت قوات أمن المطار الرجلين وعلى وجهيهما كدمات، كما تم اصطحابهما للفحص الطبي.. وسوف تقلع الطائرة لاستكمال رحلتها إلى بكين بعد الحصول على إذن من سلطات المطار.​

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