إبراهيموفيتش: مواجهة جوارديولا تزيد من «الأدرينالين» في جسدي

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قال اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إن مواجهة بيب جوادريولا تزيد من الحماس والأدرينالين بداخله، وذلك بعد أن عملا مع في برشلونة موسم 2009 - 2010 قبل أن يرحل بعدها السلطان إلى صفوف ميلان الإيطالي، وذلك حسمبا نقل موقع "فوكس سبورتس" في نسخته الإيطالية.

وأوضح إبراهيموفيتش أن الأمر ليس شخصيًا مع جوارديولا مشيرًا إلى أن الأمر متعلق باللعبة، وذلك بعد أن تمكن إبراهيموفيتش من إحراز 16 هدفًا مع برشلونة في موسمه الوحيد مع الفريق الكتالوني وأحرز حينها لقب الدوري الإسباني.

وتطرق المهاجم السويدي البالغ من العمر 35 عامًا إلى تدهور علاقته مع جوادريولا قائلًا إنه في البداية كان يتصل به بشكل يومي للاعتماد على خدماته ويوم بعد يوم وجد نفسه لا يشارك في المباريات بشكل مفاجئ.

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وعلى جانب آخر أشار المهاجم السويدي إلى أن جوزيه مورينيو هو المدرب المناسب له في تلك المرحلة من مسيرته مع كرة القدم، حيث يعلم جيدًا المدرب البرتغالي ويعلم ماذا يريد كما أن السبيشال وأن يحرص على مواجهة اللاعبين في وجههم إذا لم يقدموا أفضل ما لديهم.

وأضاف إبرا أن مورينيو يعلم جيدًا كيف يحفز اللاعبين لكي يعطوا 200% من قدراتهم في الملعب، مشيرًا إلى أنه كان من السهل عليه الانتقال إلى الدوري الصيني، ولكنه بحث عن التحدي لتحفيز نفسه خاصة أن الدوري الإنجليزي لديه جماهيرية كبيرة حول العالم.

واختتم إبراهيموفيتش تصريحاته بالإشارة إلى التحدي الكبير الذي يواجهه من أجل تغيير تاريخ مانشستر يونايتد وهو النادي الذي يمتلك تاريخًا كبيرًا بالفعل، لذا يتوجب عليه أن يرفع من مستواه والإثبات للجميع أنه قادر على مواصلة اللعب في أفضل المستويات.