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جوارديولا: الآن أمتلك القوة لتحديد قائمة مانشستر سيتي

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جوارديولا: الآن أمتلك القوة لتحديد قائمة مانشستر سيتي جوارديولا: الآن أمتلك القوة لتحديد قائمة مانشستر سيتي

التحرير

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قال المدرب الإسباني بيب جوارديولا إنه لن يعتمد على خطة دفاعية لمواجهة ليفربول الفريق الأقوى هجوميًا هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يلتقي الفريقان غدا في قمة مباريات الجولة رقم 28 على ملعب الاتحاد، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتعرض جوارديولا للانتقاد بسبب خطته الهجومية في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا والتي أدت إلى توديع فريقه المسابقة على يد موناكو الفرنسية، ليؤكد المدرب الإسباني أن فريق سيواصل المحاولة بنفس الطريقة مع محاولة الدفاع بشكل أفضل، مشيرًا إلى أن فريقه عندما يصنع هذا القدر من الفرص سيجبر المنافس على التراجع إلى مناطقه.

وأضاف جوارديولا أنه يمتلك الآن قوة أكبر لرسم شكل قائمة مانشستر سيتي، نافيًا في الوقت ذاته ما زعمته بعض التقارير الصحفية بشأن رغبته في التخلص من 13 لاعبًا من الفريق الموسم المقبل، مؤكدًا استحالة الأمر، خاصة أن اللاعبين ملتزمين بعقود مع النادي.

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وأشار بيب إلى سعيه لتحسين تشكيل الفريق، مؤكدا أن الفريق سيتطور بشكل أفضل في غضون شهر ونصف، على أن يصل إلى أعلى مستوى فني الموسم المقبل، مؤكدا في الوقت ذاته أن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم الصيف المقبل لا يعني ذلك رحيلهم عن الفريق بالضرورة، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين سيستمرون مع الفريق.

وتطرق المدرب الإسباني للحديث عن إصابة مدافعه البلجيكي فينسينت كومباني والذي لم يلعب سوى 6 مباريات فقط هذا الموسم، لافتًا إلى أن اللاعب يتعافى بشكل جيد للغاية من الإصابة ولكنه يحتاج بعض الوقت للمشاركة من جديد في المباريات.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن صاحب مركز الرابع ليفربول الذي لعب مباراة أكثر من السيتي قبل لقائهما غدًا على ملعب الاتحاد.

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التحرير

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