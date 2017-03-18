تشيلسي يسعى للاقتراب من لقب «البريميرليج» عبر بوابة ستوك سيتي

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يستضيف نادي ستوك سيتي نظيره تشيلسي، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ 5 مساءً، باستاد بريطانيا، بقيادة الحكم أنتوني تايلور، ضمن مباريات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويسعى تشيلسي الذي أخرج مانشستر يونايتد حامل اللقب، من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه عليه 1-0 الإثنين الماضي، لكسب النقاط الثلاث والابتعاد مؤقتاً على الأقل بـ 13 نقطة عن منافسيه المباشرين توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي، واللذين يخوض كل منهما مباراته الأحد المقبل.

من جانبه، يسعى الويلزي مارك هيوز، المدير الفني لستوك سيتي، لتعويض هزيمة مباراة الذهاب (4-2) أمام تشيلسي، في المباراة التي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج.

ويحتل ستوك ستي المركز التاسع برصيد 36 نقطة، جمعهم من ( 28 مباراة: 9 فوز، و9 تعادلات، و10 هزائم)، في المقابل يتصدر تشيلسي جدول البريميرليج برصيد 66 نقطة، بفارق 10 نقاط عن توتنهام هوتسبير الثاني برصيد 56 نقطة ومانشستر سيتي الثالث 56 نقطة.

من جانبه يحل آرسنال الخامس الذي تراجع مستواه في الآونة الأخيرة ضيفاً على وست بروميتش ألبيون على ملعبه "ذا هاوثورنس" في تمام الساعة الـ 2.30 عصرًا.

ولا بديل للفريق اللندني عن الفوز إذا ما أراد البقاء ضمن دائرة الصراع على المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال علما بأنه يتخلف عن ليفربول الرابع برصيد 55 نقطة، بفارق 5 نقاط لكنه لعب مباراتين أقل.

وبلغ أرسنال، بقيادة مديره الفني الفرنسي أرسين فينجر، نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي حيث سيواجه مانشستر سيتي في إبريل المقبل، فيما سيأمل اليوم في تكرار فوزه في لقاء الذهاب أمام وست بروميتش ألبيون بملعب الإمارات بهدف نظيف.

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في المقابل يأمل توني بوليس، المدير الفني لوست بروميتش ألبيون، في تحقيق الثلاث نقاط، لتعزيز مركزه في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 40 نقطة جمعهم من ( 28 مباراة: 11 فوز، و7 تعادلات، و10 هزائم).

وفيما يلي جميع مباريات اليوم في البريميرليج:

- وست بروميتش ألبيون × أرسنال: الساعة 2.30

- إيفرتون × هال ستي: الساعة 5

- سندرلاند × بيرنلي: الساعة 5

- وست هام يونايتد × ليستر سيتي: الساعة 5

- كريستال بالاس × واتفورد: الساعة 5.

- ستوك سيتي × تشيلسي: الساعة 5.

- بورنموث × سوانزي سيتي: الساعة 7.30