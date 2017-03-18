كلوب يدافع عن جوارديولا ومورينيو

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دافع المدرب الألماني يورجين كلوب عن نظيره بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، قائلًا إن المدرب الإسباني كان عليه التعامل مع تشكيلة أضعف من الفرق التي دربها من قبل في بطولة هي الأقوى في العالم، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ذا اندبندنت".

وأوضح كلوب أنه ينبغي على الجميع مقارنة التشكيل الذي تمتع به جوارديولا في السابق مع التشكيل الحالي، مشيرًا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين تدريب فريق يمتلك ليونيل ميسي وأندريس إنيستا وتشافي وتدريب فريق آخر لا يمتلك هؤلاء النجوم.

وأشار كلوب إلى قدرة مانشستر سيتي على الفوز في الكثير من المباريات هذا الموسم، إلا أنهم لحسن الحظ تعثروا في الكثير من المباريات الأمر الذي أبقى على حظوظ ليفربول في المنافسة، خاصة أن ليفربول أيضا قدم الكثير من المباريات المميزة ولم يتمكن في نهاية المطاف الفوز بها.

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وأضاف أنه على يقين تام بالعمل الجاد الذي يقوم به جوارديولا، مشيرًا إلى أن الدوري صعب للغاية في إنجلترا على عكس إسبانيا التي لا يتواجد فيها سوى ريال مدريد ومن ثم تقدم أندية فالنسيا وإشبيلية وأتلتيكو مدريد مستويات متباينة لا ترقى لمنافسة برشلونة.

كما دافع كلوب أيضا عن جوزيه مورينيو الذي يشتكي في الآونة الأخيرة من ازدحام جدول مباريات مانشستر يونايتد في ظل مشاركته في الدوري الأوروبي، وأوضح المدرب الألماني أنه يتوجب على مورينيو استغلال خبرته في مثل تلك المواقف للتعامل معها.

وأضاف المدرب الألماني أنه مر بنفس تلك الظروف الموسم الماضي وكان الأمر صعبا للغاية، خاصة أنه يجد نفسه يخوض مباراة الساعة 12 ظهرا دون أي سبب لذلك، الأمر الذي لا يمنح لاعبيه الفرصة للتعافي، مطالبا الاتحاد الإنجليزي بضرورة عدم تصعيب الأمور على الفرق.