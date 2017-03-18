أسعار العملات في المنافذ الجمركية اليوم

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استقر سعر الدولارالأمريكى فى المنافذ الجمركية خلال تعاملات اليوم -السبت-، ليسجل نحو 17 جنيها، مقارنة بنحو 15.75 جنيها، وذلك وفقا لقرار وزير المالية عمرو الجارحى بتثبيت السعر حتى نهاية مارس الجارى.

ويتم احتساب الرسوم الجمركية والضرائب فى المنافذ الجمركية وفقا لسعر صرف الدولارفى الجمرك.

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ووفقا لمنشور وزارة المالية الذى اعدته لمصلحة الجمارك باسعار العملات فى المنافذ الجمركية، فقد سجل سعر اليورو فى المنافذ الجمركية نحو18.08 جنيه، وسجل سعر الفرنك السويسرى نحو16.85 جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الاسترلينى نحو20.62 جنيه، وسجل سعر اليوان الصينى نحو2.45 جنيه.

وبالنسبة لأسعار العملات العربية فى المنافذ الجمركية، فقد سجل سعر الدرهم الاماراتى نحو4.62 جنيه، وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 55.66 جنيه، فيما سجل سعر الريال السعودى نحو 4.53 جنيه.