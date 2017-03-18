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غدًا.. أبو مازن يزور مصر تلبيةً لدعوة السيسي

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غدًا.. أبو مازن يزور مصر تلبيةً لدعوة السيسي غدًا.. أبو مازن يزور مصر تلبيةً لدعوة السيسي

التحرير

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يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، غدًا الأحد؛ تلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح

أعلن ذلك السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حيث قال - في تصريحاتٍ صحفية - إنَّ زيارة الرئيس الفلسطيني لمصر تأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين حول مختلف القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيَّما قبيل انعقاد القمة العربية المقبلة في الأردن يوم 29 مارس الجاري. 

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وأضاف يوسف أنَّه من المنتظر أن تتطرق المباحثات بين الجانبين إلى الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأفكار المتداولة بشأن سبل استئناف عملية السلام، ولا سيَّما في ضوء عضوية مصر الحالية في مجلس الأمن، والاتصالات التي تقوم بها مع الأطراف الإقليمية والدولية؛ بهدف توفير البيئة الداعمة لاستئناف عملية السلام وتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على العودة إلى مائدة المفاوضات.

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التحرير

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