سانت كاترين تستقبل 205 سائحين من مختلف الجنسيات.. اليوم

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قال المهندس السيد عبد الصادق رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت، اليوم، 205 سائحين من مختلف الجنسيات منهم 60 متعددى الجنسيات و145 سائحًا مصريًا.

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وأضاف رئيس المدينة، أن الزيارة ستشمل دير سانت كاترين، الذي يحتوي على الكنيسة الكبرى وكنيسة العليقة المقدسة وكنيسة الجماجم والمسجد الفاطمي ومتحف الدير وأيضا الصعود إلي جبل موسي وجبل المناجاة وزيارة محمية سانت كاترين وقبر النبي صالح ومنطقة وادي حبران، التي تضم نقوشا سيناويا قديمة وجبل عباس ومنطقة جبل الصناع التي تضم العديد من الآثار الإسلامية.