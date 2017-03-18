أخبار عاجلة

شاهد| متصل لنائب بالبرلمان: « ترتدي جلباب للتقرب من الفلاحين والغلابة و بتدفع ضرائب بالدولار» -
هارب من داعش يكشف عن أسرار لايصدقها عقل بخصوص تنظيم داعش الإرهابي وكلمة السر في القدرة القتالية الفائقة للتنظيم -
8 الصبح - لقاء مع د/أحمد عبد الحافظ إستاذ الإقتصاد حول تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

سانت كاترين تستقبل 205 سائحين من مختلف الجنسيات.. اليوم

Google+ Print
سانت كاترين تستقبل 205 سائحين من مختلف الجنسيات.. اليوم سانت كاترين تستقبل 205 سائحين من مختلف الجنسيات.. اليوم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المهندس السيد عبد الصادق رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت، اليوم، 205 سائحين من مختلف الجنسيات منهم 60 متعددى الجنسيات و145 سائحًا مصريًا.

شاهد أيضا

وأضاف رئيس المدينة،  أن الزيارة ستشمل دير سانت كاترين، الذي يحتوي على الكنيسة الكبرى وكنيسة العليقة المقدسة وكنيسة الجماجم والمسجد الفاطمي ومتحف الدير وأيضا الصعود إلي جبل موسي وجبل المناجاة وزيارة محمية سانت كاترين وقبر النبي صالح ومنطقة وادي حبران، التي تضم نقوشا سيناويا قديمة وجبل عباس ومنطقة جبل الصناع التي تضم العديد من الآثار الإسلامية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال

إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال

أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر

أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016

رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016