وزير الإسكان: نسعى لإنشاء مجتمعات ومدن مستدامة ونظيفة وخضراء

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قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنَّ المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا النانو للإنشاء يهدف إلى نشر وتطوير تكنولوجيا النانو في مجال التشييد والبناء وبخاصةً أنَّه يؤثر على خط تكلفة الإنشاءات والحفاظ على موارد وخامات البناء وفتح مجالات حديثة لتوفير الطاقة والحفاظ عليها.

وأضاف - في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، اليوم السبت: "الحفاظ على موارد وخامات البناء وتوفير الطاقة يعتبر هو التحدي الحقيقي في مجال التشييد والبناء في مصر مع ضرورة الحفاظ على نظافة البيئة بما يتفق مع رؤية وزارة الإسكان التي تهدف لإنشاء مجتمعات ومدن مستدامة ونظيفة وخضراء".

وأكَّد مدبولي أنَّ هذا المؤتمر يدل على التعاون الوثيق بين مصر وروسيا.

وافتتح مدبولي المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا النانو للإنشاء المقام بشرم الشيخ في الفترة من 17 إلى 21 مارس الحالي، بمشاركة عدد من الدول العربية "السودان وليبيا والعراق والبحرين وفلسطين" ودول أجنبية "روسيا والتشيك".

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ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على تطبيقات النانو تكنولوجي في الإنشاء من خلال تفاعل وتلاقي نخبة من العلماء من مختلف الجامعات والمراكز البحثية المحلية والعالمية لمناقشة المواد والمركبات الناتو مترية المستخدمة في صناعة التشييد لما تمثله من نهضة حقيقية في مواد البناء الحديثة.

ويسعى المؤتمر لتحقيق بعض استراتيجيات المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وخاصةً تلك المتعلقة بتنمية وتوثيق الروابط مع المؤسسات العلمية والجامعية وتبادل الخبرات معها في مجالات التشييد والبناء.

ويتم التركيز من خلال المؤتمر على عدة محاور، وهي تحضير وتطبيقات جزئيات النانو وتقييم وتوصيف المواد النانو مترية والدانات والأغلفة والبوليمرات والأسطح والأغشية النانو مترية وطرق الحماية من الحريق باستخدام النانو تكنولوجي.



ويقام المؤتمر تحت رعاية وزارة الإسكان، وتنظيم المركز القومي لبحوث الإسكان والجامعة المصرية الروسية وجامعة "إيجاسك" التكنولوجية الروسية، بمشاركة مركز بحوث وتطوير القارات واتحاد مجالس البحث العلمي العربي.