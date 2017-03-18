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مدبولي يفتتح المؤتمر الدولي التاسع لـ«تكنولوجيا النانو» بشرم الشيخ

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مدبولي يفتتح المؤتمر الدولي التاسع لـ«تكنولوجيا النانو» بشرم الشيخ مدبولي يفتتح المؤتمر الدولي التاسع لـ«تكنولوجيا النانو» بشرم الشيخ

التحرير

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افتتح الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا النانو للإنشاء المقام بشرم الشيخ في الفترة من 17 إلى 21 مارس الحالي.

وينعقد المؤتمر بمشاركة عدد من الدول العربية "السودان وليبيا والعراق والبحرين وفلسطين" ودول أجنبية "روسيا والتشيك".

ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على تطبيقات النانو تكنولوجي في الإنشاء من خلال تفاعل وتلاقي نخبة من العلماء من مختلف الجامعات والمراكز البحثية المحلية والعالمية لمناقشة المواد والمركبات الناتو مترية المستخدمة في صناعة التشييد لما تمثله من نهضة حقيقية في مواد البناء الحديثة.

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ويسعى المؤتمر لتحقيق بعض استراتيجيات المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، خاصةً تلك المتعلقة بتنمية وتوثيق الروابط مع المؤسسات العلمية والجامعية وتبادل الخبرات معها في مجالات التشييد والبناء.

ويتم التركيز من خلال المؤتمر على عدة محاور، وهي تحضير وتطبيقات جزئيات النانو وتقييم وتوصيف المواد النانو مترية والدانات والأغلفة والبوليمرات والأسطح والأغشية النانو مترية وطرق الحماية من الحريق باستخدام النانو تكنولوجي.
 
ويقام المؤتمر تحت رعاية وزارة الإسكان، وتنظيم المركز القومي لبحوث الإسكان والجامعة المصرية الروسية وجامعة "إيجاسك" التكنولوجية الروسية، بمشاركة مركز بحوث وتطوير القارات واتحاد مجالس البحث العلمي العربي.

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التحرير

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