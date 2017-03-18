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بالصور.. "سماء برتقالية" في محافظة بالمنيا.. وتدابير استثنائية للمرور

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مصراوي Masrawy

حالة من الطقس السيئ تضرب المحافظة (1)حالة من الطقس السيئ تضرب المحافظة (1)

حالة من الطقس السيئ تضرب المحافظةحالة من الطقس السيئ تضرب المحافظة

حالة من الطقس السيئ تضرب المحافظة (3)حالة من الطقس السيئ تضرب المحافظة (3)

حالة من الطقس السيئ تضرب المحافظة (4)حالة من الطقس السيئ تضرب المحافظة (4)

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلن ديوان محافظة المنيا حالة الطوارئ، اليوم السبت، لمواجهة أية تطورات تنتج عن حالة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة.

ورفعت قطاعات الإسعاف والمرور والدفاع المدني طاقاتها، تحسبا لأي طارئ.

وتشهدت محافظة المنيا، اليوم السبت، طقس سيء، مع شدة حدة العواصف الترابية الموسمية، التي تسببت في انعدام الرؤية، مع سيطرة لون الغبار الأصفر والـ"البرتقالي" على الأجواء.

وشددت إدارة مرور المنيا من تواجدها بالمحاور المرورية، علي الطرق السريعة بين مدن وقري المحافظة، وبالطريقين الصحراوي الشرقي والغربي.

ووجهت مديرية أمن المنيا التعليمات لقطاعي الجنوب والشمال بتخصيص فرق متنقلة من المرور، مع تجهيز فرق من الدفاع المدني للتواجد على الطرق تحسبا لأية طوارئ.

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