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تأجيل جلسة محاكمة "متظاهري حسام حسن" ببورسعيد

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تأجيل جلسة محاكمة "متظاهري حسام حسن" ببورسعيد تأجيل جلسة محاكمة "متظاهري حسام حسن" ببورسعيد

مصراوي Masrawy

محاكمة متظاهري حسام حسن

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قررت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بالشغب ومقاومة السلطات والتجمهر والتظاهر بدون إذن مسبق أثناء الاحتجاجات المنددة بحبس حسام حسن في يوليو من عام 2016 الماضي، مع إخلاء سبيل جميع المتهمين بما فيهم من صدر ضده قرار بالضبط والأحضار، وذلك بسبب إضراب المحامين.

وكان المستشار فيصل الطحاوى، المحامى العام لنيابات بورسعيد، أصدر قراراً باحالة 21 متهماً من جماهير النادي المصري ورابطة أولتراس "جرين إيجلز" إلي محكمة الجنايات بناء علي الاتهامات الموجهة إليهم فى المحضر رقم 2341 لسنة 2016 جنح العرب، بالشغب ومقاومة السلطات والتجمهر والتظاهر بدون إذن مسبق.

وترجع أحداث القضية عندما انطلقت مسيرة للمئات من أمام مسجد مريم صوب مديرية الأمن، في شهر يوليو من عام 2016، احتجاجاً علي استمرار حبس حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، واثنين من معاونيه، 4 أيام علي ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالسرقة والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته.

وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع علي المشاركين بالمسيرة حينها، فور دخولهم شارع محمد علي متجهين صوب مديرية الأمن فردت عدد من الجماهير بإلقاء الحجارة والألعاب النارية، حتي تمكنت قوات الأمن من السيطرة علي الموقف وتفرقة المتظاهرين بالشوارع الجانبية وألقت القبض علي عدد منهم.

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