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إغماء 5 طالبات في أسيوط بسبب الطقس

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إغماء 5 طالبات في أسيوط بسبب الطقس إغماء 5 طالبات في أسيوط بسبب الطقس

مصراوي Masrawy

إغماء طالبات - ارشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

تعرضت 5 طالبات بمدرسة أسيوط الثانوية التجارية للبنات، اليوم السبت، لحالة إغماء واختناقات بسبب موجة الطقس السيئ والأتربة، التى تضرب المحافظة منذ صباح اليوم، كما أصيبت " فرحانة. ب"، مدرسة بمدرسة إسكندرية الثورة في حادث تصادم، خلال ذهابها للمدرسة.

وأصدر صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، توجيهاته لمديري الإدارات، بالسماح للمدارس الموجودة قرب المناطق الجبلية والقريبة من الطرق الصحراوية، بالانصراف مبكرا، خشية على الطلاب من الإصابة باختناقات بسبب الأتربة الموجوده بالجو، وكذلك إلغاء الفترة المسائية ببعض المدارس التي تعمل فترتين.

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