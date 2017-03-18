بالصور.. محامو قنا "إضراب".. وأهالي المتهمين يفترشون أرصفة المحكمة

قنا – أبو المعارف الحفناوي:

أضرب محامو الجنايات بمحكمتي جنايات نجع حمادي وقنا، اليوم السبت عن العمل، وامتنعوا عن حضور الجلسات، تنفيذًا لقرار النقابة العامة للمحامين، تضامنًا مع المحامين المحبوسين بالمنيا.

وقال فتحي صويني، نقيب المحامين بقنا، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن الإضراب اليوم نسبته 100%، بعد امتناع جميع المحامين عن حضور الجلسات، تنفيذًا لقرار النقابة العامة.

وأشار إلى أن الاضراب في المحكمتين، سيكون ليوم واحد فقط، ويبدأ غدًا المحامون حضور الجلسات بشكل طبيعي، حتى ورود قرارات جديدة من النقابة العامة.

من جهتهم، تجمع عدد من أقارب المتهمين، وافترشوا الأرصفة أمام مجمع محاكم نجع حمادي، في انتظار تحديد مصير جلسات اليوم، بعد إضراب المحامين عن دخول الجلسات.

يشار إلى صدور حكم ضد 7 محامين من المنيا بالسجن 5 سنوات، بتهمة إهانة القضاة، ما دفع نقابة المحامين لإصدار بالإضراب العام احتجاجا على الحكم.