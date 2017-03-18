"الشمس الكبيرة" تتسبب في إغلاق بوغاز الصيد بعزبة البرج

دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت محافظة دمياط، منذ صباح اليوم السبت سقوط أمطار خفيفة على عدد من القرى والمدن مصحوبة بموجة من الصقيع، تزامنًا مع غلق بوغاز الصيد بمدينة عزبة البرج بسبب الطقس السيء وشدة الرياح وارتفاع الأمواج حتى 3 أمتار منعًا لوقوع حوادث غرق أو اصطدام لسفن الصيد.

وقال حمدي الغرباوي، نقيب الصيادين بالإقليم، في تصريح صحفي، إنه جرى فتح البوغاز أمام المراكب العائدة ومن المقرر غلقه أمام حركة الصيد نظرًا لتعرض البلاد لنوة "الشمس الكبيرة"، والتي تستمر ثلاثة أيام ومن المقرر عودة المراكب إلى العمل الثلاثاء المقبل.