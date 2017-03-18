محامو الفيوم يعلّقون العمل أمام دوائر الجنايات

الفيوم ـ حسين فتحي:

امتنع مئات المحامين بالفيوم, اليوم السبت، عن العمل أمام دوائر الجنايات, تنفيذا لقرار مجلس النقابة الفرعية للمحامين بالمحافظة, بوقف العمل احتجاجا على حبس 8 من المحامين بالمنيا.

وأكد هشام الدش، نقيب المحامين بالمحافظة, استجابة جموع المحامين للقرار, ورفضهم دخول دوائر الجنايات التي تنعقد، اليوم السبت، على مستوى محافظة الفيوم.

وتجمع المحامون خارج أبواب القاعات، رافضين دخول الجلسات, ما دفع رؤساء دوائرالجنايات, لتأجيل نظر القضايا، بسبب عدم وجود محامين مع المتهميين.

وقال الدش إنه ينتظر قرار مجلس النقابة العامة في القاهرة, باستمرار تعليق العمل بالمحاكم لمدة أخرى, أو الاكتفاء بالإضراب لمدة يوم واحد.

يذكر أن النقابة العامة للمحامين، دعت جموع المحامين لإضراب شامل، اليوم السبت، احتجاجا على الحكم الصادر بحبس مجموعة من المحامين بمطاي في المنيا، بتهمة إهانة القضاة.