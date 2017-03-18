إنهاء خصومتين ثأريتين بمحافظة البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

نجحت الجهود الأمنية بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، في إنهاء خصومتين ثأريتين بمركزي كفر الدوار والدلنجات، من خلال تنظيم جلستي صلح بالمركزين بين أطراف الخلاف.

وبمركز كفر الدوار جرى إنهاء خصومة بين عائلتى "أبوزيد أمين" و" عبد الرحيم العكاوى" لخلافات بسبب الجيرة بأرضهم الزراعية والناجم عنها إصابات بالعائلتين.

وجرى عقد جلسة صلح بالسرادق المقام بحضور قيادات المديرية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز كفرالدوار، وبعض رجال الدين وكبار العائلتين والمنطقة، وعدد يناهز 1500 فرداً من أهالى العائلتين.

وفي مركز الدلنجات جرى إنهاء خصومة بين عائلتي " بدر" و" قطيط " والتى ترجع وقائعها الى عبدالقادرعلى عبدالعزيز بدر 54 عاما - فلاح ، ومقيم قرية الإمام الغزالى، إثر تعدى على إبراهيم حسن قطيط، 60 عاما - سائق "محبوس حالياً على ذمة تلك القضية " عليه بالضرب ،لخلافات مالية بينهما على إيجار قطعة أرض زراعية ملك المتوفى.

وعقدت جلسة صلح بالسرادق المقام بحضور بعض رجال الدين وكبار العائلتين وعدد يناهز 400 فردًا من أهالى العائلتين والقرية والقري المجاورة قدمت خلاله عائلة قطيط الدية لعائلة بدر ،وتم الصلح والتراضى بين العائلتين.