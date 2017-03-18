الملاحة الجوية: انتظام حركة الطيران بجميع المطارات المصرية

كتب- طه عبيد:

أكد الكابتن أيهاب محي الدين، رئيس شركة الملاحة الجوية، أن الحركة الجوية تسير بشكل طبيعي في المطارات وفقًا للمواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، ولم تتأثر بسوء حالة الطقس التي تنتشر بعدة محافظات.

وأضاف محي الدين- في بيان له، السبت- أنه لا توجد أي إلغاءات للرحلات أو تحويلات للهبوط من مطار إلى أخر بسبب العوامل الجوية، لافتًا إلى أن حركة إقلاع وهبوط الطائرات تسيير بشكل طبيعي ومنتظم.