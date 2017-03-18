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النيابة تطلب تحريات الرقابة الإدارية في اتهام مدير مشتريات وزارة التخطيط بالرشوة

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النيابة تطلب تحريات الرقابة الإدارية في اتهام مدير مشتريات وزارة التخطيط بالرشوة النيابة تطلب تحريات الرقابة الإدارية في اتهام مدير مشتريات وزارة التخطيط بالرشوة

مصراوي Masrawy

اتهام مدير مشتريات وزارة التخطيط بالرشوة

كتب - محمود السعيد:
طلبت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المحامي العام المستشار وائل شبل، السبت، تحريات الرقابة الإدارية في رشوة مدير مشتريات وزارة التخطيط.
وتبين من تحقيقات النيابة وجود 7 وقائع رشوة أخرى متصلة بقضية رشوة مدير مشتريات وزارة التخطيط.
ونفى مدير مشتريات وزارة التخطيط في التحقيقات حصوله على رشوة، فيما أدلى الوسيط باعترافات تفصيلية مؤكدًا وجود نسبة واحد في المائة مقابل الإسراع في أخد المستحقات المالية للشركة .
وكانت قد تمكنت الرقابة الادارية من ضبط "ع.أ" مدير المشتريات بوزارة التخطيط عقب تقاضيه 1.3 مليون جنيه كرشوة من إحدى الشركات الموردة لأجهزة حواسب آلية ومعدات الكترونية وكابلات لوزارة التخطيط، مقابل تسريب معلومات عن عروض الشركات المنافسة، وتسهيل صرف المستخلصات المالية، والتي تزيد قيمتها على 100 مليون جنيه، مما يؤثر على تنافسية العطاءات ويؤدى إلى حصول الوزارة على الأجهزة والمعدات بأسعار مغالى فيها.

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