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إخلاء سبيل مديرة شركة تسويق عقاري بكفالة ٥٠ ألف جنيه

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إخلاء سبيل مديرة شركة تسويق عقاري بكفالة ٥٠ ألف جنيه إخلاء سبيل مديرة شركة تسويق عقاري بكفالة ٥٠ ألف جنيه

مصراوي Masrawy

محكمة جنوب القاهرة

كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل رئيسة مجلس إدارة شركة للتسويق العقاري في اتهامها مع 7 آخرين بالاستيلاء على المال العام، بكفالة 20 ألف جنيها، وقررت إخلاء سبيلها بكفالة 50 ألف جنيهًا.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت بضبط موظفة تسويق عقاري بالشركة معها صور ضوئية خاصة بعقود استلام عدد من الأراضي الخاصة بالشركة، وتبين اتهام 6 من سماسرة الأراضي معها.

وتضمن محضر تحريات رجال مباحث الأموال العامة أن رئيسة مجلس إدارة الشركة اشتركت معهم في وقائع تزوير المحررات الرسمية خصوصا إنها لديها عدة قضايا تصل إلى 20 قضية في واقعة "تزوير الاستيلاء على أراضي الشركة" منذ عامة 2013 .

وكانت النيابة قررت حبس 8 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تزوير واستعمال محرر مزور للاستيلاء على ملفات الشركة واختلاس أموال عامة.

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