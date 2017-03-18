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22 أبريل.. الحكم في الطعن بحكم إلغاء التحفظ على أموال باكينام الشرقاوي

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22 أبريل.. الحكم في الطعن بحكم إلغاء التحفظ على أموال باكينام الشرقاوي 22 أبريل.. الحكم في الطعن بحكم إلغاء التحفظ على أموال باكينام الشرقاوي

مصراوي Masrawy

التحفظ على أموال باكينام الشرقاوي

كتب- محمود الشوربجي:
قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن ، ووزارة العدل، الذي تطالب فيه بإصدار حكم قضائي بإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعدة الرئيس الأسبق محمد مرسي للحكم بجلسة 22 أبريل المقبل .

وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمًا سابقًا بطلان التحفظ على أموال باكينام الشرقاوي مساعدة مرسي، وهو ما تلاوة التقدم بطعن على الحكم أمام الإدارية العليا من قبل هيئة قضايا الدولة.

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