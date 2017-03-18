22 أبريل.. الحكم في الطعن بحكم إلغاء التحفظ على أموال باكينام الشرقاوي

كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن الحكومة، ووزارة العدل، الذي تطالب فيه بإصدار حكم قضائي بإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعدة الرئيس الأسبق محمد مرسي للحكم بجلسة 22 أبريل المقبل .

وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمًا سابقًا بطلان التحفظ على أموال باكينام الشرقاوي مساعدة مرسي، وهو ما تلاوة التقدم بطعن على الحكم أمام الإدارية العليا من قبل هيئة قضايا الدولة.