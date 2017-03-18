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بالصور.. تغريم كبير الأطباء الشرعيين ألف جنيه .. بقضية اغتيال هشام بركات

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مصراوي Masrawy

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كتب- عمرو علي:

تصوير - علاء أحمد:

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 67 متهماً، بينهم 51 محبوسين، باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، لـ 21 مارس لسماع الشهود.

كما قررت المحكمة تغريم الدكتور هشام عبد الحميد كبير الأطباء الشرعيين السابق، و5 أطباء آخرين 1000 جنيه لكل منهم، لعدم حضورهم جلسة اليوم.

وفي أواخر يونيو 2015، قتل بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة الجديدة بالقاهرة، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود".

وقال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، في وقت سابق، إن قيادات جماعة الإخوان في تركيا وحركة حماس ضالعون في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات.

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