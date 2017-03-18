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أمير قطري يبيع أغلى برجر في العالم تعرف على مكوناته وسعره

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أمير قطري يبيع أغلى برجر في العالم تعرف على مكوناته وسعره أمير قطري يبيع أغلى برجر في العالم تعرف على مكوناته وسعره

مصراوي Masrawy

أمير قطري يبيع أغلى برجر في العالم تعرف على مكوناته وسعره أمير قطري يبيع أغلى برجر في العالم تعرف على مكونات

كتبت - هاجر حاتم:

أعد الأمير محمد بن عبد الله آل ثاني أحد أفراد العائلة الملكية القطرية، ساندوتش برجر عملاق، تم عرضه للبيع في مدينة دبي بالإمارات، بسعر مبالغ فيه.

قام الامير باعداد الساندوتش بمساعدة أحد أمهر الطهاة في دبي، حيث احتوى الساندوتش على 7 طبقات من اللحم البقري، مغطاة بعدد مماثل من طبقات جبن الشيدر، مع إضافة القليل من الزعفران، ليتم بيع هذا الساندوتيش بمبلغ 10 آلاف دولار أمريكي، بحسب ما ذكرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

واشترت الساندويتش السيدة "أسما فهيم"، مؤسسة مجلة "فيلا 88" الإماراتية، وذلك بعد علمها أن سعر هذه الوجبة سيذهب لصالح دعم مؤسسة "بينك كارافان" التي تعمل في مجال التوعية بمرضى سرطان الثدي.

يذكر أنه منذ عامين تم كسر الرقم القياسي لأغلى ساندويتش برجر، حيث تم بيعه بـ 7 آلاف دولار، ليعودوا بهذا الرقم الجديد هذه السنة.

أمير قطري يبيع أغلى برجر في العالم تعرف على مكوناته وسعره

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