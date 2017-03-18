أخبار عاجلة

شاهد| متصل لنائب بالبرلمان: « ترتدي جلباب للتقرب من الفلاحين والغلابة و بتدفع ضرائب بالدولار» -
هارب من داعش يكشف عن أسرار لايصدقها عقل بخصوص تنظيم داعش الإرهابي وكلمة السر في القدرة القتالية الفائقة للتنظيم -
8 الصبح - لقاء مع د/أحمد عبد الحافظ إستاذ الإقتصاد حول تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مؤمن زكريا جاهز لمواجهة بيدفست

Google+ Print
مؤمن زكريا جاهز لمواجهة بيدفست مؤمن زكريا جاهز لمواجهة بيدفست

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ينتظم مؤمن زكريا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق المحدد لها الثالثة والنصف عصر اليوم على ملعب بيدفيست الرئيسي، والذي تقام عليه مباراة الغد الأحد في إياب دور الـ32 بدوري رابطة أبطال إفريقيا.

وكان زكريا قد غاب عن تدريبات الفريق الجماعية خلال الأيام الأربعة الماضية؛ بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الضامة.

وأوضح الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة في مران اليوم، السبت، وكذلك مباراة بيدفست غدا بعدما تعافى نهائيا من إصابة "الضامة"، بينما لم يفضل الجهاز الدفع به في التدريبات الجماعية أمس؛ حتى لا تعاوده الإصابة مرة أخرى.

شاهد أيضا

ويختتم الفريق تدريباته في الثالثة والنصف عصر اليوم السبت على ملعب بيدفست الرئيسي الذي يستضيف المباراة، ويسعى الجهاز الفني لوضع اللمسات النهائية للتشكيل، وطريقة اللعب في مران اليوم؛ استعدادا لمواجهة الغد.

وكان الأهلي قد حسم مباراة الذهاب لصالحه بهدف دون مقابل، سجله أحمد حجازي في ملعب السلام بالقاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال

إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال

أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر

أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016

رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016