مؤمن زكريا جاهز لمواجهة بيدفست

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ينتظم مؤمن زكريا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق المحدد لها الثالثة والنصف عصر اليوم على ملعب بيدفيست الرئيسي، والذي تقام عليه مباراة الغد الأحد في إياب دور الـ32 بدوري رابطة أبطال إفريقيا.

وكان زكريا قد غاب عن تدريبات الفريق الجماعية خلال الأيام الأربعة الماضية؛ بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الضامة.

وأوضح الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة في مران اليوم، السبت، وكذلك مباراة بيدفست غدا بعدما تعافى نهائيا من إصابة "الضامة"، بينما لم يفضل الجهاز الدفع به في التدريبات الجماعية أمس؛ حتى لا تعاوده الإصابة مرة أخرى.

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ويختتم الفريق تدريباته في الثالثة والنصف عصر اليوم السبت على ملعب بيدفست الرئيسي الذي يستضيف المباراة، ويسعى الجهاز الفني لوضع اللمسات النهائية للتشكيل، وطريقة اللعب في مران اليوم؛ استعدادا لمواجهة الغد.

وكان الأهلي قد حسم مباراة الذهاب لصالحه بهدف دون مقابل، سجله أحمد حجازي في ملعب السلام بالقاهرة.