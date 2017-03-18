البدري: بيدفيست فريق منظم وقوي ويمتلك عناصر هجومية مميزة

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طلب حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من محلل أداء الفريق، سيمو صفوت، إعداد فيديو مجمع لفريق بيدفيست الجنوب إفريقي؛ لعرضه على اللاعبين في المحاضرة التي سيلقيها عليهم.

ويلقي الجهاز الفني بقيادة البدري محاضرة فيديو أخيرة في الثامنة مساء اليوم، بعد تناول وجبة العشاء لشرح طريقة لعب الفريق المنافس، كما يسعى البدري لشرح نقاط القوة والضعف بفريق بيدفست الجنوب إفريقي خلال المحاضرة، وتحديد طريقة اللعب التي يخوض بها الأهلي مواجهته غدا الأحد.

وقال البدري، إنه درس فريق بيدفيست جيدا خلال الفترة الماضية من خلال مشاهدة مباراة الذهاب، وكذلك بعض المباريات للفريق في منافساته المحلية، موضحًا أن الأهلي يخوض مباراة أمام منافس منظم وقوي، ويمتلك عناصر هجومية مميزة للغاية، كانت تؤدي دورا تكتيكيا ودفاعيا في القاهرة، ويتوقع أن تتحرر من هذه الأدوار في مباراة الغد.

وشدد على أنه يسعى لاستغلال بعض النقاط في المنافس؛ لتحقيق المكسب في مباراة العودة، وهو ما سيلعب من أجله، ولكن بحذر دفاعي؛ للحفاظ على فارق الهدف الذي حققه الأهلي في مباراة الذهاب، وأوضح أنه يشرح في محاضرة مساءة اليوم بعض الأمور المهمة للاعبين حول مباراة الغد.

وأضاف أن لديه ثقة كبيرة في قدرة لاعبيه على تحقيق نتيجة إيجابية مرضية؛ للصعود لدور المجموعات بدوري رابطة أبطال إفريقيا، ومواصلة المشوار الذي يسعى إليه، وكذلك الجماهير؛ من أجل لقب هذا الموسم.

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وعن الغيابات قال البدري: الفريق يعاني من بعض الغيابات المؤثرة بالنسبة لأي جهاز فني؛ مثل حسام غالي وجونيور أجايي، ولذلك سعينا في الأيام الماضية لتجهيز مؤمن وحمودي طبيا، أكثر منه فنيا، فلدي ثقة كبيرة في تعويض كل هذه العناصر بالبدائل الموجودة بالفريق الجاهزة بدنيا وفنيا.

وتمنى البدري في ختام حديثه أن يكون التوفيق حليفا له في لقاء الغد أمام بيدفيست، وأن يكون الجميع في حالتهم؛ لتنفيذ المطلوب منه داخل الملعب وتحقيق المكسب.

من جانبه أكد أحمد أيوب، المدرب العام للفريق صعوبة مواجهة بيدفيست، موضحًا أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري يعرف قيمة وحجم المنافس، و قام بدراسته جيدا؛ لمعرفة نقاط القوة والضعف بفريق بيدفيست.

وأضاف: خوضنا شوطا أول أمام بيدفيست الجنوب إفريقي في القاهرة، وحققنا الفوز بهدف نظيف، وغدا سنخوض الشوط الثاني، ونسعى أن يحالفنا التوفيق لحسمه.

وشدد أيوب على أن الجهاز الفني يثق في قدرات لاعبيه كثيرا؛ لتحقيق المكسب، وأنه يتمنى أن يكون جميعهم في حالتهم غدا، وتنفيذ المطلوب منهم على المستوى الفني.